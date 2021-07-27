護理師教阿姨比愛心。（長庚醫院提供）

林口長庚醫院收治一名67歲確診婦人，因呼吸會喘而須插管治療，由於同住的兒子與媳婦也確診，而遠嫁的女兒也因疫情不便到醫院陪病，讓單獨在醫院奮戰的患者很害怕，因此當女兒打電話來關心時，患者終不住說出內心的恐懼「好怕再也回不了家！」讓護理師聽了相當不捨。所幸經醫院照顧治療後，患者病情逐漸好轉，近日有望脫離紅區病房。

在林口長庚醫院專區照護確診病人的曾翠虹護理師分享，一名67歲的阿姨在6月12日發燒，隔天確診被送到醫院治療，由於同住的兒子和媳婦也都確診，因此只有阿姨一個人住進來，起初患者感覺很害怕，因此護理師便鼓勵她用手機與兒子和媳婦談心。

護理師表示，這位阿姨到醫院後開始呼吸變喘，因此只好請她趴睡，因為這是對新冠肺炎較好的治療法，但嘗試趴睡兩天後的治療效果不佳，因此醫師準備替其插氣管內管。

護理師透露，阿姨知道後很害怕，整個人失魂不語，只是緊握著自己的手機，因此他便主動跟患者的二女兒連繫。當二女兒打電話連絡患者時，只聽到她難過地說「好怕自己回不了家」。

護理師聽了也幫忙安慰阿姨，並告訴她醫師要放氣管內管前，會再與跟病人解釋一遍，同時也可以和視訊，讓家人一起聽。最後阿姨也鬆口答應視訊，醫師也順利放好氣管內管。

由於阿姨放氣管內管後的狀況仍舊不是很好，遠嫁的女兒也因為疫情，而無法來醫院探望母親，因此護理師主動建議家人們開設群組，固定每晚8點半一起視訊鼓勵阿姨，而今年因為疫情關係無法慶祝母親節，二女兒也透過視訊說「好想念她（媽媽）煮的飯，好想和她一起吃飯」。

三天後阿姨醒了過來，也能慢慢進行復健，護理師郭育菁、黃盈芳、吳俞蓁、徐鵬凱、林瑜姍、周詩容等人輪流一起協助阿姨做上、下肢運動訓練。

護理師也說，阿姨的家人每天晚上都持續視訊，有好幾次阿姨沒醒來、也沒理他們，讓家人很擔心，而她只能在旁安慰家人「阿姨是在休息，可以讓肺部好好休養。」不過，年幼的孫子並不能理解總哭著問「阿嬤為什麼不理他？」。

護理師表示，那時她聽了也忍不住跟著落下淚來。並告訴阿姨的家人們「你們說的阿姨都聽得到，知道你們給她的鼓勵。」最後經過醫療團隊的照護與家人不斷的視訊鼓勵，阿姨的病情終於逐漸好轉，7月17日最後一次篩檢呈現陰性，近日可望脫離紅區病房。「看到阿姨病情時好時壞，她的心情也跟著轉動，現在阿姨病況好轉，她也跟著開心了起來。」

從林口長庚醫院專區一設立，曾翠虹護理師就一直在這照護確診者。她說，她也是別人的女兒，照護病人會站在家屬的立場將心比心，在他們沒有醫療背景的狀況下，有什麼辦法可以幫助他們，讓他們安心。因為「我們除了照顧確診病人，也要讓他們的家人安心才是。」