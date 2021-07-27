國民黨去年爆料蘇嘉全私訪印尼，疑涉貪圖利，蘇認惡意抹黑，提告誹謗等罪，台北地檢署今偵結不起訴，對此，遭到蘇嘉全提告的國民黨台北市議員羅智強直言，訴訟將近一年，司法也還了清白，這就是監督的力量，羅強調，從駐日代表謝長廷到蘇嘉全，這些人最常用提告當手段，要監督者閉嘴，「但我們不能害怕，堅持做對的事，歷史遲早還公道，又一勝，繼續加油」。許多網友也湧進羅智強臉書大喊加油。

國民黨去年公布外交部駐印尼代表處的電報密件，指印尼代表處2017年回報外交部指前總統府祕書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔侄利用新南向政策私訪印尼，操控國營事業。蘇氏叔侄控告國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、北市議員羅智強、游淑慧、律師葉慶元、媒體人陳鳳馨等人妨害名譽，另王育敏等人則反控蘇氏叔姪2人誣告，台北地檢署今（27日）偵結，認為國民黨接獲檢舉的外交電報內容與正本大致相同，雙方罪嫌均不足，全予不起訴處分。

對此，羅智強也隨即在臉書發文表示，去年7月，自己和王育敏、游淑慧開記者會，揭露印尼代表處的密電，蘇嘉全、蘇震清拜訪印尼，印尼代表處的電報說「我國營事業已遭中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」，被揭露之後，蘇嘉全和蘇震清反而見笑轉生氣，控告他們妨害名譽，且外交部不願說明電文真偽，不敢得罪蘇家，既然如此，羅智強直言，自己只能由司法來澄清事實，歡迎他們來告！

羅智強欣慰說，訴訟將近一年，司法也還了清白，他要說三次，「真的有電報，真的有電報，真的有電報」，最終全案不起訴處分；羅智強也提及，過了一年，蘇嘉全不敵他的監督而下台，而最囂張的蘇震清，也因另案涉貪而退黨，羅強調，這就是監督的力量，從謝長廷到蘇嘉全，這些人最常用提告當手段，要監督者閉嘴，「但我們不能害怕，堅持做對的事，歷史遲早還公道，又一勝，繼續加油」。

對於台北地檢署偵結不起訴，現為綠盟理事長的蘇嘉全也發出新聞稿，強調非常遺憾也憤怒難平，並指出北檢調查草率，此結果無疑是對其一生清白，再次造成嚴重侵害，將會向高檢署提出再議，盼能杜絕惡意羅織名目造謠抹黑的政壇歪風。