國巨（2327）公布最新財報超乎市場預期，內外資積極展上調財務模型，高盛證券喊出900元合理股價估值最搶眼。

國巨受惠出色毛利率與業外收益加持，第二季每股純益12.81元，超越市場預期，不過，股價受台股投資氣氛不佳、指數再度回檔影響，國巨終場反而下挫3.17％，然無礙多頭派研究機構力挺決心。

凱基投顧指出，國巨第二季營運成績單，反映出以下幾大亮點：一、歐美日等高階市場業績更吃重，帶動營收季增17％。二、產品組合轉佳，需求暢旺強化議價籌碼，有利防堵客戶砍價，助毛利率擴張到41％，超越預期。三、規模經濟效益擴大，讓營業費用從2020年第四季的15.1％、今年首季的13.7％，收斂至第二季的12.5％。四、認列資產重新評價利益抵銷匯損，拉高業外收入。

高盛證券指出，展望後市，短期而言，預期國巨將持續繳出穩定營運表現，主要受惠筆電、伺服器需求走強，加上車用領域因零組件供應逐漸恢復正常，有助動能提升。