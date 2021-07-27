最新民調，僅有4%民眾認為BNT疫苗採購成功應歸功於蔡政府。(圖翻攝自台灣民意基金會)

台灣民意基金會今(27日)公布的最新民調顯示，這次BNT疫苗採買成功，有6成8的民眾認為應歸功民間大企業，僅有4.2%民眾認為應該歸功於民進黨政府，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，台灣社會絕大多數人對這次歷經波折採購成功，心中毫無懸念。台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗直言，「民進黨也有今天」，並揶揄民進黨才是真正的「4%黨」。

這次BNT疫苗採買成功，應該歸功於誰？台灣民意基金會公布的民調顯示，有68.4％民眾認為應歸功民間企業，4.2％認為應歸功民進黨政府，19.2％認為民間企業與政府都有功勞。

對於政府堅持疫苗採購有保密條款，有15％民眾非常能接受，25.4％還算能接受，23％不太能接受，29.5％一點也不能接受。政黨傾向看，在野黨中，除了國民黨，民眾黨支持者8成4不能接受、時代力量6成2不能接受、中性選民5成4不能接受。

看到這份民調結果，楊植斗今天也在臉書上表示，「民進黨也有今天！」他更指出，去年高雄市長補選，民眾黨候選人吳益政僅拿4%選票，從此民眾黨被譏笑為「四趴黨」至今，然而最新民調，「成功買到BNT疫苗，該歸功給誰？」，只有4%民眾歸功給「民進黨政府」，風水輪流轉，現在的民進黨才是真正的「四趴黨」，楊植斗更直言，「這4%的人，根本是邪教徒了吧」。