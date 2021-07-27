一輛賓士車27日在國1北上342.1公里高科路段被貨車追撞，車尾毀損，這輛車才購買3個月，車主相當心疼。（林瑞益攝）

國道一號北向342.1公里高科路段發生一起4車連環追撞事故，起因是1輛小貨車疑似為了閃避前方減速車輛而變換車道，之後與1輛才購買3個月的賓士車、1輛剛購買1個月的千萬超跑曼拉倫發生車禍，所幸，這場車禍沒有造成人員受傷。

國道第五公路警察大隊說，當時是33歲陳姓男子駕駛營業用小貨車，行經342.1公里處的內側車道，陳男疑似為了閃避前方減速車輛，逕行變換車道，過程中先追撞內側前方23歲莊女駕駛的賓士車，再於中線車道擦撞55歲羅男駕駛的麥拉倫超跑，最後再碰撞另一輛行駛於外側車道後方的半聯結車。

駕駛賓士車的莊姓女子說，當時她行駛在麥拉倫的前方，車上的乘客是媽媽。我突然被貨車撞，貨車之後偏向另一車道，與麥拉倫發生車禍。這輛賓士車才牽車未滿3個月，當時花了100多萬元購買。至於維修費用，莊女只是笑著，沒有回答。

車禍之後，駕駛麥拉倫的男子下車，只心疼地關注他的車子，不發一語。莊女也多關注自己的愛車。根據估算，麥拉倫的維修費用恐超過上百萬元。警方隨後就到場處理。

國道警察對4名駕駛人做酒測，酒測值均為零。至於這場車禍產生的維修費用，國道警察表示，還需釐清肇事責任。由於該路段近來不時發生車禍，國道警察呼籲，民眾開車請依速限行駛，遇到前方有大量車流，請提早減速，尤其在切換車道時，應注意左右來車，提早打方向燈。