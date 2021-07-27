全國疫情警戒今天開始降至2級，許多行業都將恢復營運，其中包括家長最關心的托幼也可回到幼兒園，但到目前仍然有許多私立幼兒園疫苗施打率未達八成，不符教育部規定沒有辦法復課，而可以復課的幼兒園則有許多疑問求助無門；台中市議員羅廷瑋表示，中央應率先公布指引給地方，再由地方政府要求機構執行，才不會造成業者無所適從。

羅廷瑋表示，隨著疫情逐漸降溫，中央流行疫情指揮中心也將防疫警戒調降至2級，除餐廳可內用，也有許多行業別都跟著恢復營運；其中包括家長最關心的托幼也在今天復課；他收到許多幼兒園反應、詢問，復課指引到底是什麼？細節規範又有哪些，已經復課前一天仍然遲遲等不到中央的指示，讓幼兒園和家長雙方都猶如熱鍋上的螞蟻一樣焦急。

羅廷瑋說，到目前為止仍然有許多幼兒園不符合「八成以上教師及工作人員完成疫苗接種」，等於無法開園；有部分遇到的問題則是「未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明」，應該前往快篩站或是居家篩檢即可；甚至是因容留人數達上限，無法入園的孩童該如何是好，諸如此類的問題都沒有明確的指引可依從。

羅廷瑋指出，直到昨天5點多都已接近下班時間才公告指引定案版本，讓各個園所都是人仰馬翻。他呼籲中央疫情漸緩，士農工商民生百業逐漸恢復正常，政府更應上緊發條協助各行各業，加速發布指引的時間，讓大家有行事依據同時也才更能配合政府落實防疫。