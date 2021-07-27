知名生命禮儀公司「五互集團」旗下子公司「龍海生活事業」，推銷各類型契約商品，聲稱期滿可領回饋金或消費券，非法吸金逾220億元，集團女總裁陳秋白及13名幹部被依違反銀行法罪嫌起訴，並扣押陳女名下4億多財產。陳女以疫情為由，向高雄地院聲請撤銷扣押，但法官認為犯罪所得數十億元，遠超過被凍結的財產，且發還扣押款項，可能造成將來審理調查及沒收宣告執行上之困難，因此駁回聲請。

五互集團在2007年時，就曾被控涉嫌以五互、龍海公司名義販售生前契約、生活契約，詐騙求職者錢財，共有千人受害，陳秋白當時遭到檢方起訴，但最後因為事證不足，僅依公司法、商會法判刑，得易科罰金定讞。

雄檢調查發現，五互集團的子公司龍海生活事業，從2013年就開始推銷「金滿意」、「鑫樂活」等消費型契約，並且聲稱凡投入4萬至15萬不等的金額，期滿1年、3年或6年，就可獲得3至6％不等的回饋金或等值消費券，但因為有投資人期滿卻領不到回饋金，怒而檢舉，非法吸金事件才因此曝光。

調查後發現五互集團涉嫌非法吸金220億元，偵結後依違反銀行法起訴女總裁陳秋白及集團13名幹部，並凍結陳女名下4億多財產。

但陳女卻提出聲請撤銷扣押，指國內疫情嚴峻，三級警戒導致集團營收銳減九成，公司契約期滿履約款給付發生困難，希望法院能解除凍結。

不過高雄地院審理認為，犯罪所得遠遠超過被凍結的財產，且發還扣押款項，可能造成將來審理調查及沒收宣告執行上之困難，因此駁回聲請。可抗告。