路透引述知情人士說法稱，中國外交部副部長秦剛傳27日已經啟程，前往華盛頓出任新任駐美大使。

秦剛現年55歲，擔任中國外交部副部長，近期負責歐洲事務和禮賓工作，據簡介，秦剛此前沒有與美國相關的經驗，在2006年至2014年期間曾兩次擔任外交部發言人。

前任中國駐美大使崔天凱在6月21日宣布離任回中國，崔天凱在赴美工作逾8年，是中國任期最長的駐美大使。