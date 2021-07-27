中國外交部副部長秦剛 傳前往華府任駐美大使 15:232021/07/27 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述知情人士說法稱，中國外交部副部長秦剛傳27日已經啟程，前往華盛頓出任新任駐美大使。 秦剛現年55歲，擔任中國外交部副部長，近期負責歐洲事務和禮賓工作，據簡介，秦剛此前沒有與美國相關的經驗，在2006年至2014年期間曾兩次擔任外交部發言人。 前任中國駐美大使崔天凱在6月21日宣布離任回中國，崔天凱在赴美工作逾8年，是中國任期最長的駐美大使。 北京提2清單 籲白宮撤銷對官員制裁 引渡孟晚舟 天津會談 中向美提 糾錯關切 清單 #秦剛 #副部長 #駐美大使 #中國外交部 #崔天凱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 天津會談向美提出兩清單、三底線 陸學者：中方占據了主導 11:092021/07/27 兩岸 伊莉莎白女王號航母將進南海 中國駐英使館：「炮艦外交」行不通 11:052021/07/27 兩岸 菲律賓無法與中國開戰 杜特蒂：我們起飛前 中國導彈就到了 20:252021/07/27 兩岸 強化合作關係 奧斯汀訪星越菲 04:102021/07/27 話題觀察 大陸學者解讀雪蔓到訪 如何為中美關係把脈開藥 10:102021/07/27 兩岸 會見雪蔓 王毅：中美應對話、管控分歧推動兩國關係改善 17:352021/07/27 兩岸 遭江啟臣轟淪高端國際行銷 外交部回應了 13:322021/07/27 政治 藍營爆料蘇震清、蘇嘉全私訪印尼不起訴 北檢：外交電報是真的 10:202021/07/27 社會 蕭美琴以廚會友 感謝捷克捐贈疫苗 15:582021/07/27 政治 大客車側翻致13人死亡 甘肅平涼成立應急處置工作領導小組 10:582021/07/27 兩岸 時論廣場》蔡政府對高端的愛（陳朝平） 19:062021/07/27 時論廣場 財經熱門新聞 股市危機暴增？美實質殖利率轉負暴跌 這類投資人剉咧等 - 財經 靜待FOMC會議 美股開盤下跌200點 英特爾挫3％ - 財經 防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路 - 財經要聞 - 工商時報 航海王翻船 長榮單日違約交割4615萬 有人連3500元都付不出 - 財經 連大多頭都喊跌 美股要變天了？華爾街鐵嘴驚揭變臉時間點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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