環保署為減少大型固定污染源空氣污染物排放、鼓勵公私場所提升空氣污染防制設備效能以維護空氣品質、推動資源循環與環境友善共榮政策，預告「水泥業空氣污染物排放標準」修正草案。

環保署表示，鑑於以水泥業作為資源循環中心為國際趨勢，因應製程燃（原）料多元化及防制技術提升，近年來國際間陸續修正水泥業之空氣污染物排放標準，我國現逐步推動資源循環政策，水泥業亦屬國內大型固定污染源，且本標準自92年後未曾修正，參考國外管制現況與國內水泥業實際排放情形，確有檢討修正本標準之必要性。

本次預告修正重點包括，加嚴氮氧化物及粒狀污染物物之排放標準值、新增規範硫氧化物之排放標準值，並同時因應本標準修正後給予既存業者合理緩衝期限，規劃氮氧化物排放標準分階段實施，規範其氮氧化物排放濃度應於113年起符合300ppm、115年起符合220ppm，加嚴後之排放標準與國際相當，藉由本次修法來促使產業更新或提升防制設備效能，在確保維護空氣品質前提，穩健推動循環經濟。