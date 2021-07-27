在雲端和軟體授權營收的強勁動能之下，法國3D列印軟體大廠達梭系統(Dassault Systemes)周二上調了全年財測。

達梭系統主要為製造業、基礎設施、醫療保健等產業提供3D列印設計軟體和其他軟體技術解決方案，公司預期今年的非國際財報準則(non-IFRS)營收將成長10~11%，高於此前預測的成長9~10%。

達梭系統對2021年每股盈餘(EPS)展望上調到0.89歐元至0.91歐元，高於此前預測的0.85歐元至0.86歐元之間。

達梭也注意到運輸和移動部門，以及有關管理臨床試驗的生命健康部門皆對成長做出巨大貢獻。

財務長Pascal Daloz表示，該公司軟體被用於大約400項與新冠治療和疫苗開發相關的試驗，其中包括Novavax、莫德納(Moderna)和阿斯利康(AstraZeneca)的開發試驗。

目前疫情主要挑戰是變種病毒，公司正利用建模和模擬，來預測病毒突變，並協助開發針對變異株的有效疫苗。

在4~6月的季度中，達梭的非國際財報準則每股獲利增加35%，來到0.22歐元；營收增加8%，為11.6億歐元，皆高於分析師預期。