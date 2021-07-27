智原(3035)今日舉辦法人說明會，第二季每股賺0.73元，且在營收創下6年來新高下，推升毛利率、營業利益率及淨利率較去年同期呈現三率三升。

智原第二季合併營收為16.9億元，季成長10.0%、年成長29.2%，第二季合併毛利率為49.7%，歸屬於母公司業主之淨利為1.8億元，基本每股盈餘為0.73元。

智原第二季營收較去年同期大幅增加29.2%、達16.9億元，創下6年來新高，推升毛利率、營業利益率及淨利率較去年同期呈現三率三升的走勢。

智原第二季獲利在產品組合優化及費用控制得宜之下表現優於預期，單季營業利益達2.2億元、季增59.0%，稅後淨利為1.9億元、季增加7.8%、年增加4成，第二季每股盈餘為0.73元，毛利率49.7%，年增近3個百分點，營業利益率則來到13.1%，較去年同期大幅提升13個百分點，本業獲利已連續兩季走強，上半年累計稅後淨利達3.7億元，較去年全年獲利增加超過四成。

產品組合方面，智原第二季矽智財(IP)季減少2.4%、達2.6億元，但委託設計(NRE)及量產持續成長，委託設計季成長14.4%、達3.9億元，認列的應用包含網通、5G、AI等應用；量產營收10.3億元、季增加11.9%，年增加26.6%，其中來自新案的貢獻有突破性進展，上半年已超過6成，成為公司量產主力。