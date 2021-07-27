總部位於新加坡的商業支付業者Nium表示，以Riverwood Capital為首的科技投資人，已注入2億美元資金活水，讓這隻價值超過10億美元的科技新創獨角獸，又朝自己商業目標前進一步。

包括拿到最近一輪，由新加坡政府基金淡馬錫、國際發卡組織Visa與風投業者Vertex Ventures投入的資金，Nium表示，到目前為止已有近3億美元營運資本可用。

據悉，這筆資金將用在擴充網路基建、產品開發、購買新技術與企業併購等。同時，也有助Nium在美國與拉美地區業務發展。

在傳統實體銀行的商業模式愈來愈不受到青睞下，像Nium這種金融科技業者(Fintech)，是運用高科技把金融服務變得好使用與更有效率。

2014年時，Instarem先被打造出來後，然後又被更名為Nium。除了跨境支付業務外，這家金融科技公司還擁有核發虛擬信用卡與線上金融交易技術。

Nium指出，現在每年可處理80億美元電子支付金額，迄今也已發行超過3000萬張虛擬信用卡。同時，年營收至今也增加近4倍。