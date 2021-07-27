小魏和魏如昀到政大達賢圖書館拍攝〈勇氣〉MV，頻喊：「書香滿滿。」（小魏工作室提供）

小魏和魏如昀到政大達賢圖書館拍攝〈勇氣〉MV，頻喊：「書香滿滿。」（小魏工作室提供）

小魏魏嘉瑩除了努力寫新歌，也固定兩個月推出一首翻唱好歌。她和魏如昀合作翻唱梁靜茹的〈勇氣〉，MV特地拉到政大達賢圖書館取景，這也是政大達賢圖書館首次開放拍攝MV。小魏說，「〈勇氣〉雖然是一首情歌，但我覺得它蘊含了不只是面對愛情的力量。我們對於任何熱愛的人事物，都必須要有勇氣去面對可能遇到的困境。」兩人也希望這首〈勇氣〉可以陪大家一起撐過這段令人不安的防疫期。

小魏「2021不來梅樂隊之旅」演唱會，受疫情影響延期，但她一點都沒有閒著，利用這段時間寫歌，預計推出全新創作專輯。她也與好友魏如昀合作翻唱梁靜茹〈勇氣〉，

小魏表示：「翻唱是個長期計劃，有很多歌在我成長期間都給了我很大的力量，想要讓更多的人聽到這些歌。這次和魏如昀再次合作真的覺得很有緣份。」

兩人去年合作〈想見你想見你想見你〉，今年將〈勇氣〉賦予情歌之外的更多意義，在校園時受到挫折、為朋友挺身而出需要勇氣，在疫情期間要出門、要面對未知的未來也需要勇氣，在MV劇情中是有著堅定友誼的兩人給彼此勇氣面對生活的磨難。

而她「2021不來梅樂隊之旅」5／14、5／15的台北場被迫延期，其中5／14是小魏的生日，當天雖然無法和大家面對面，但有幾千粉絲們在線上熱情的為小魏慶生，讓小魏好生感動，頻頻催促工作人員趕快公佈新的演出日期，至於新歌進度，小魏笑稱：「己經大概完成百分之八十了，我也很急，請大家再等一下下。」想要知道小魏魏嘉瑩的最新動態，可上FB粉絲頁或IG查詢。