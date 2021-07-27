苗栗縣議員徐功凡為南庄國中操場整建工程停滯原因，質詢教育處長邱廷岳。（謝明俊攝）

苗栗縣議員徐永煌認為民代為民服務接觸民眾，應可列入施打名單。（謝明俊攝）

苗栗縣議員楊明燁直接抨擊目前民眾打疫苗還要排隊，就是疫苗太少。（謝明俊攝）

苗栗縣議會27日總質詢，徐功凡、徐永煌及楊明燁等3名議員接力質疑中央宣稱將買3600萬劑莫德納疫苗是幌子，並詢問衛生局長張蕊仙有人惡意抹黑苗栗所分配到的莫德納疫苗打不完？張蕊仙答詢苗栗縣目前所剩1288劑莫德納疫苗，將從30日起陸續施打，保證一定全部打完，不用繳回中央。

徐功凡首先質詢衛生局，苗栗竹南科技廠商爆發疫情，苗栗縣衛生局及全體醫療院所通力合作，快速控制疫情，結果好的都沒報，都是報壞的，就像管制外籍移工外出，是必要的政策，卻被有些人說得很不堪，應該將大家防疫的努力及成果讓人看見。

徐功凡認為，中央宣稱未來將購進3600萬劑莫德納疫苗，根本是不可能，先前買的都還沒來，徐功凡詢間張蕊仙，苗栗配發到的莫德納疫有沒有過期的問題？大家都在搶莫德納，中央故意放消息說莫德納快過期，根本是假議題。徐功凡並擔心，目前莫德納數量嚴重不足，包括醫護、警察等人的第2劑可能打不到。

張蕊仙回答，苗栗目前共有1288劑莫德納疫苗未施打，已經排定從30日開始施打，並且所有符合資格的人都已預約排定，會在1周內全部打完，不會回繳中央。

徐功凡接著針對南庄國中學校操場跑道整修工程，為何停滯不前？質詢教育處長邱廷岳，邱廷岳答詢南庄國中操場整建工程發包後，得標廠商得標後，卻一直用各種理由延遲施工，並要求變更設計，追加預算，造成原本應在今年4月就完工，至今卻只達成工程11％而已，並且還停工不動，申請展延，教育處已要求廠商進場復工，否則將依法催工。

徐功凡並對頭份大橋整修工程詢問工務處進度狀況，並且詢問該路段在施工期間，要求砂石車及21噸以上大卡車不得行駛，但日前仍被他當場撞見有砂石車違規駛進頭份大橋，大橋完工後，否可以比照苗栗市東新大橋加裝光雕亮化？

工務處長古明弘回答，頭份大橋工程將盡快完成發包作業，工務處並會發文給砂石車及其它運輸公會，通令所屬會員重車不得再行駛頭份大橋，以維護橋體安全。至於亮化設施將向水利署及客委會爭取經費後再行規畫裝設。

出身通霄的縣議員徐永煌接力質詢衛生局長張蕊仙，防疫物資中的口罩規格及酒精濃度足夠否？衛生局是有抽測機制？縣府先前主張議員等民代施打疫苗，他認為議員都要為民服務與民眾接觸，符合施打優先的第2類，卻因有人質疑是特權疫苗，他建議衛生局應勇敢站出來，不應隨人起舞。

縣議員楊明燁也質疑為何施打疫苗要排隊？就是疫苗太少了！有人說苗栗疫苗打得不好，就是1450在抹黑，他贊同民代每天要為民服務，應可先打疫苗，但未來應沒有進口疫苗可打，希望BNT疫苗能快點進口。