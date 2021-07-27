東南亞地區疫情增添營運動能不確定性，加上油價帶動原料價格上漲，壓縮利差空間，輪胎上游原料廠合成橡膠、碳黑下半年的營運變數增多；不過，台橡（2103）、國際中橡（2104）認為，歐美市場解封，對整體需求仍有成長，預期下半年的營運仍可保持穩定。不過，整個產業環境仍要等1-2年才能恢復疫情前水準。

中國大陸汽車市場復甦，天然橡膠跟丁二烯有較大利差空間，轉投資事業亦帶來貢獻。台橡上半年的營收167.38億元，年增率近4成、第1季稅後淨利8.97億元，為2012年第1季以來最高，業績表現強勁。

中橡碳黑事業產能利率用自去年第二季最低27%，到今年來已恢復至7成以上，讓上半年合併營收112.46億元，年增54.75%。

台橡指出，亞洲疫情升溫，下半年營運不若上半年來得穩定，油價上漲墊高丁二烯報價，恐壓縮第三季合成橡膠利差。

對於下半年，中橡指出，主要碳黑生產國中國大陸的產能仍是供大於需求，碳煙價格仍有被壓縮空間；另外，印度等東協地區的疫情，恐也會增添下半年營運變數。

不過，台橡、中橡指出，受惠歐、美陸續解封後車市復甦，中國車市也穩健，預期今年全球汽車銷售將增加，輪胎需求預期也有相對的提升，合成橡膠、碳黑產業需求仍有增加空間，因此下半年營運仍可呈穩定中成長。