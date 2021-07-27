梨山水蜜桃色澤紅潤，且甜度可達17度以上，汁多、肉細、果粒大。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市農業局輔導和平區農會27日舉辦「110年度台中市優質水蜜桃果品評鑑活動」，共有66組報名參賽，評審依據外觀果形、質地風味及糖度等項目進行評分，由楊詠盛勇奪冠軍，成為今年度的水蜜桃達人，第二為李東榮及林美子，第三名是蔡芳松、張桔寬及余耀南並列。

水蜜桃果品評鑑邀請台中區農業改良場、種苗改良繁殖場、農業試驗所及國立中興大學等農業學術研究單位等代表擔任評審委員。冠軍由楊詠盛勇奪，可獲獎金1萬5000元；第二名為李東榮、林美子，各獲獎金1萬元；第三名為蔡芳松、張桔寬及余耀南，可獲獎金5000元。

農業局說明，台灣的高海拔水蜜桃最初從美國及日本引進，栽種在梨山，後來再從梨山引種至拉拉山，兩地因氣候差異，產期略有不同，梨山地區水蜜桃產期較拉拉山稍晚。

另外，梨山海拔約1800至2000公尺，較拉拉山高，又位於德基水庫附近，屬河谷地形氣候，早晚溫差10度以上，有利於水蜜桃累積糖分。梨山水蜜桃色澤紅潤，且甜度可達17度以上，汁多、肉細、果粒大，產期約在每年7月中旬至7月底。

農業局指出，台中市梨山地區為全台灣最大的水蜜桃產區，去年栽培面積達454公頃，年產量約2725公噸。7月正值梨山地區水蜜桃盛產期，正是最佳品嘗時機，今年因新冠肺炎疫情，實體行銷通路深受打擊，期望透過果品評鑑活動向國人推薦梨山生產的優質水蜜桃。