中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」今14時起重新開放18歲以上（含）民眾意願登記，並新增「高端」選項給20歲以上民眾勾選。消息一出，向來力挺國產疫苗的媒體人周玉蔻馬上在臉書PO出預約成功的畫面。

周玉蔻今日下午在臉書PO出疫苗預約截圖，嗨喊「歡呼！感動的時刻，成功預約高端疫苗施打！」文章下方有不少網友也同樣雀躍，表示終於等到這一刻，紛紛貼出自己預約成功的畫面，但有人則提醒，「是登記不是預約，差很多喔」。另有網友在相關媒體報導下方留言表示，「請不要PO完偷偷改就好」。

高端開放預約一事也在PTT引發討論，網友紛紛點名「焦糖哥哥上啊，表現你忠心到了」「817都給我勾起來喔」，也好奇民進黨幾席立委會「單勾」高端？

指揮中心說明，此次重新開放意願登記，除新增高端疫苗供20歲以上民眾選擇外，另也可讓民眾再調整有意願接種的疫苗，惟優先處理於7月19日12時前已意願登記者，再接續處理。