張家齊／陳芋汐女子跳水雙人十米台摘金。（澎湃新聞）

張家齊（左）和陳芋汐。（澎湃新聞）

陳芋汐（左）和張家齊之前受訪。（澎湃新聞）

東京奧運跳水項目女子雙人十米台賽場，27日決賽，中國大陸摘下第8金。一個17歲，一個16歲，從搭檔一路變成了閨蜜，她們是張家齊和陳芋汐，中國跳水隊的「奇襲組合」，但在的東奧女子雙人十米台賽場，沒有「奇襲」，只有穩健，張家齊和陳芋汐毫無懸念摘得金牌，網友讚嘆──「下餃子都比張家齊／陳芋汐的水花大」。

大陸澎湃新聞報導，一個出生於2004年、一個2005年，兩人都有多年「奪冠」經驗。早在里約奧運前，12歲的張家齊就力壓名將任茜，獲得大陸全國跳水冠軍賽女子10米台金牌。

隔年2017年大陸全國跳水冠軍賽，依然表現出色的她，成功衛冕女子10米台項目。3個月後的天津全運會上，再接再厲的張家齊，包攬了單人和雙人的10米台金牌。

隨後在武漢舉辦的第21屆國際泳聯跳水世界盃，首次參加3大賽的張家齊，斬獲了女子單人和雙人10米台的兩面金牌。此後她又在國際泳聯跳水系列賽的北京站和富士山站包攬雙金。

和張家齊相比，同樣在10米台項目斬獲多塊金牌的陳芋汐也不遑多讓。

陳芋汐更像是一位天才型選手──原本練體育只是為強身健體的她，2018年就參加了大陸國家隊集訓，到了國家隊後才把自選動作練齊。

中國跳水隊領隊周繼紅這樣評價陳芋汐，「孩子是初生牛犢不怕虎，她這一年的進步很快。」

經過認真磨合，這對「04後」組合間的配合日益默契，順利獲得了東京奧運會女雙10米台項目的參賽資格。

不過，發育問題一直是困擾中國女子跳水，尤其是跳台專案的難題。

周繼紅曾表示，當女孩們經歷生長發育期，身體狀況開始出現變化，就會影響她們的入水效果。

由於「躥個子」，此前陳芋汐的力量有些跟不上，狀態有所起伏。同樣為發育苦惱的張家齊還要應對傷病的困擾。

不過，面對困難，兩人選擇的都是苦練。

「早操一個半小時，然後上午8點半開始練到中午12點。下午2點45分又開始練，到晚上最多可以練到8點多吧。」即便處在精力、體力最旺盛的年齡，陸上水上以及力量的高強度練習仍會使張家齊感覺吃不消。

「上午練完，下午腿都抬不起來。還能扛啊，硬扛啊，抬不起來也得跳啊。回到房間就什麼也不想幹，就想躺床上睡覺，秒睡。」

而在央視此前的採訪中，已經有了愛美意識的張家齊還會有意識地躲著攝影機，怕自己顯得「胖胖的」。

「喜歡吃的都不能吃啊。就像別的小朋友喜歡吃糖，喜歡吃蛋糕，這些我們都不可以。在這條路上要應對各種傷病，克服自己的心理，然後去控制自己的慾望。」

不停地長高，也讓陳芋汐吃了不少苦頭。

「我是又輕又瘦又矮又飄，現在個子高了，然後體重也上來一點了。那會感覺就真是飄在空中，然後漂在水裡。」

「每天練得很枯燥，然後就不想練。但是想想都已經堅持到這個分上了，我已經站在一個很多人想站卻站不到的地方了。離奧運冠軍這麼近的時候，如果我放棄的話就會覺得很可惜。」

張家齊也同意閨蜜的觀點，「你要是想練跳水，那很簡單。但你要想去到更大一點的層面，然後為國爭光，這就很難。」

但無論再難，花樣少女脖上，已然掛著奧運金牌。