43歲侯怡君與66歲蕭大陸情纏20年，兩人才在5月宣布結婚喜訊，未料蕭大陸卻在上周爆小三風波，侯怡君一手捍衛婚姻，最後曬出夫妻合照，霸氣宣布：「我冷靜了，這一頁我翻過去了！」而侯怡君昨（26日）在臉書開直播時，看到網友力挺她「這位置只有正宮才坐得穩」，侯怡君也語出驚人嗆聲：「嬪妃永遠是嬪妃，娘娘永遠是娘娘。」

蕭大陸日前傳出小三風波，侯怡君被爆衝去找任職電視台的小三興師問罪，對此，電視台表示，避免彼此日後再見的感受，該員工已調離節目部；而除了小三風波，蕭大陸前女友張金鳳日前則砲轟，直指侯怡君是第三者，對此，侯怡君經紀人則表示，這件事已經過去了，事情總要落幕「我告訴怡君，跨不過去就會弄死自己」，而侯怡君也曬出與蕭大陸合照，並表示：「我冷靜了，這一頁我翻過去了！我依然是堅強的侯鐵妞！」宣告小三事件落幕。

揮別風波的侯怡君，近期在臉書相當活躍，她昨則開心在臉書開直播，侯怡君看到網留言力挺「這位置只有正宮才坐得穩」，她也語出驚人嗆聲：「嬪妃永遠是嬪妃，娘娘永遠是娘娘」，侯怡君還笑說：「這個位子只有我能坐」，並開嗆不要不信邪「只有正宮才坐得穩」。

侯怡君昨頂著爆炸頭新髮型直播，心情亢奮的她，不時情緒激動、大聲說話。（圖／取材自侯怡君的家臉書）

心情極好的侯怡君，在直播時情緒激動、大聲說話，她不時狠虧「有些人真的很能演，演得跟真的一樣，妳再演啊」、還說自己燙一顆上萬元的爆炸頭「起碼是花在自己身上，不是被...」，然後欲言又止，不過侯怡君談到防曬產品時還直呼：「老公比較黏」，引發網虧她「今天怪怪的」，還有人直呼心疼，對此，侯怡君表示不用心疼她，並自嘲：「我什麼時候正常過」。