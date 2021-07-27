中央流行疫情指揮中心今宣布，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」於14時起重新開放意願登記，並新增高端疫苗選項，供20歲以上民眾選擇，有鄉民得知消息後，立即上網實測，並PO出選到高端的截圖，在PTT瞬間引發討論，不少網友也向總統蔡英文和焦糖哥哥喊話，有高端可以打了。

一名網友今（27）日下午於PTT八卦板爆卦指出，指揮中心下午2時一發布再開放疫苗意願登記及新增高端選項後，他第一時間就到平台填寫相關資料登記，疫苗選項僅勾選高端，並秀出截圖呼喊「實測成功，各位高端預約起來啦！」

另一名鄉民也發文說，剛才聽同事說好像已經可以預約高端疫苗，至登記平台上果真看到高端，他忍不住嘲諷「通通給我預約起來」。

鄉民第一時間至平台實測，果真可選高端。（圖／翻攝自PTT）

兩篇貼文隨即湧入不少網友回應，「我ok大家請」、「普天同慶，全民都有疫苗打了」、「愛台灣就是要打高端啦」、「我OK，好疫苗你先打」、「有人要通知焦糖哥打高端嗎？」、「焦糖哥可以改選項了」、「總統要打了沒」、「史上最強的疫苗來了」、「綠粉的手臂快獻出來」。

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