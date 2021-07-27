苗栗縣27日無新增案例。中央公費疫苗預約平台第4輪將於7月30日開打，請72年次以上民眾可上網預約接種AZ疫苗，目前全縣第四輪民眾意願登記數2萬9943人，但27日上午中央公布配撥苗栗縣疫苗為1萬4100劑，因中央配撥疫苗量不足，因此從27日起將暫停大型疫苗接種站設站與診所預約服務。

苗栗縣至26日止累計接種12萬6350人次，疫苗接種使用率達88.6％，18歲以上人口疫苗覆蓋率27.4％。中央公費疫苗預約平台第四輪將於7月30日開打，請72年次以上民眾可上網預約，預約登記期程至7月29日中午12時截止。

縣府表示，第4輪可接種疫苗為AZ疫苗，施打期間預計自7月30日至8月6日止，目前全縣第四輪民眾意願登記數2萬9943人，但27日上午中央公布配撥苗栗縣疫苗為1萬4100劑，預計7月28日配撥4.900劑及8月4日配撥9200劑，因中央配撥疫苗量不足，因此苗栗縣從27日起將暫停大型疫苗接種站設站與診所預約服務。

縣長徐耀昌提醒鄉親，雖然中央流行疫情指揮中心表示已在專家會議達成對於疫苗混打的決議共識，也有先從1到3類「疫苗混打」的規劃。不過目前公費疫苗預約平台尚未列入相關「混打」規劃的資料，請民眾耐心等待中央公布，苗栗縣也會配合最新政策滾動調整疫苗施打措施。