智原(3035)法人說明會報喜，總經理王國雍上修今年營收預估，由原先的年成長逾25%上修至30%。

王國雍表示，第三季智原NRE(委託設計)會相較第二季下滑，MP(量產)則會相較第二季成長，IP相較第二季持平，但仍比去年成長20%，單季毛利率預估落在50%。

智原第三季看好ASIC(客製化晶片)需求可望延續上半年動能，營運往上趨勢明確，智原近年來耕耘的新案多為利基型應用具備良好量產性及延續性，該特質使得智原量產結構及客戶結構更加優化，帶動量產營收呈現堆疊式增長。

先前智原預估全年營收成長大於25%，但基於近期對產業的觀察，王國雍表示，看到產能不足不只來自晶圓，還有封測等環節，智原持續和客戶協商，面對很多供應鏈漲價，智原也和客戶溝通反映成本調漲，現在能見度比先前更好，下半年展望度提升，故上修營收成長由先前的逾25%調整至成長30%，營收金挑戰歷史次高，主要是MP、IP的表現會比之前預估更好，全年毛利率預計落在50%。