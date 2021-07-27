台中市日前傳出確診的急診男護理師接觸者採檢持續擴大。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市27日本土與境外移入確診者持續＋0，唯日前傳出確診的急診男護理師接觸者採檢持續擴大，衛生局長曾梓展強調，目前再多匡列77人，整體採檢人數達1388人，其中1365人為陰性，23人採檢當中。

7月27日國內疫情警戒由三級降為二級，台中市長盧秀燕如常在下午三點主持台中市疫情指揮中心記者會，她一一點名目前降級鬆綁的機構和場館，包括32處夜市解封、公私立幼兒園即日起復課，補習班也接受業者申請復業，5大文化中心與44處圖書館、2處客家文化園區開放民眾進館。此外，台中市住宿機構附設日照中心5間、身障日間型服務50間及托嬰中心178家恢復服務。

盧秀燕也表示，依照27日中午12點最新資料顯示，台中接種第一劑疫苗已達78萬204人，對照台中人口281萬9930人，全市民總人口數目的接種率為27.66％，以及應施打的18歲以上234萬5725人，台中疫苗應接種率已達33.26％。

曾梓展指出，目前本土確診201例，仍維持4人死亡、192人已出院、1名重症，針對22日確診的24歲急診男護理師，又新增擴大採檢77人，整體採檢人數達1388人，其中1365人為陰性，23人採檢當中。曾梓展解釋，該案擴大採檢所有接觸者以及足跡重疊者，其工作醫院全部同仁以及病患、陪病者、家屬也全都匡列採檢。

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