「金嗓天王」費玉清在圈內發展超過46年，不僅在台灣享有高知名度，甚至近年也到進軍大陸市場，上遍各種綜藝節目都游刃有餘，攀上個人演藝生涯第二次高峰，但他卻在聲勢最旺的2019年宣布封麥，還特地寫了手寫信來宣告退休的決心，讓人百思不得其解，有傳小哥離開演藝圈的原因，很可能跟傳緋聞多年的摯友江蕙的一句請託有關。

費玉清出道以來，憑藉美妙歌聲與嚴格的自我管理，在歌壇享有很高的地位，已是台灣傳奇歌王，當年眾多藝人嘗試到大陸演藝圈發展，競爭相當激烈，但小哥卻是開局直接爆紅，可說空降當紅炸子雞，他的代表作人人愛聽，觀眾對他的獨特幽默感也很買單，各大綜藝搶著邀他，費玉清曾出演《天籟之聲》、《中國新歌聲》、《我想和你唱》等大型節目，不但跟資深藝人有共鳴，跟新生代合作也沒問題，甚至擔當以少女偶像團體「SNH48」為主體的綜藝節目《國民美少女》，可以說是在兩岸都全方位吃得開。

江蕙在費玉清告別演唱會時，送上了「小哥號」。(中時資料照片)

何以費玉清會在演藝成績巔峰時引退？他當時在告別演唱會上表示，父母還在世時，就曾勸他多出遊，因為他在歌壇40多年來都專注在工作上，竟連台灣知名觀光地日月潭都沒去過，也沒緋聞、沒結婚，可見為了這份工作，犧牲了多少私生活。

費玉清還提到了跟自己一樣封麥迎接第二人生的摯友江蕙，搞笑表示：「江蕙的行情很好，萬一半夜去找她被誤會怎麼辦？」，但保證退休後會多去探望她，一起到處走走看看、吃美食，事實上，江蕙曾為小哥的引退，送上一個用氣球做成的「小哥號」，祝福他封麥後能去自己想去的地方，但特地備註：「可別丟包我，要帶我一起去」，另外，小哥說過自己的引退，跟爸媽都不在了，有很大的關係，媽媽過世後，他就曾感嘆表示：「父母在，人生尚有來處；父母走，人生只剩下歸途」，爸媽的願望與摯友江蕙的請託，想必堅定了費玉清的封麥決心。