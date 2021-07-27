環保署今天上午召開橋頭科學園區環評專案小組第3次初審會議，會議決議橋科環評送交環評大會審查。民間團體認為，高雄市政府給予橋科開發高度政治壓力，使南科局急於送件重審，甚至先行送件，才與民間團體面會，導致面會就算有溝通共識決議，也無法第一時間被寫入環說書中具體承諾，在環評史上足堪為一次糟糕的負面示範。

民團表示，針對本案預定地為瀕危一級保育類動物—東方草鴞隻重要棲地，包括張學文、李培芬等生態專業環評委員及林務局，皆表達對開發單位所提草鴞保育對策嚴正疑慮，並建議召開專家會議調整保育對策；多位委員更異口同聲的提及本案將綠地、公園的綠覆面積混為一談大為不妥，應大幅提升綠地佔比。

民團提及，開發單位也未能明確回應根據謝尊堯、景國恩在2020年研究中，所指出車瓜林斷層通過橋頭科學園區開發範圍的地質問題；也未能明確以2050年淨零排放為目標，提出具體全區使用100％再生能源，與2030年全區使用100％再生水路徑，及區內屋頂光電設置面積利用率要求；也未能明確提出中崎有機專區遷移後新專區第二階段開發期程及經費來源，並建立新專區有效遴選及配地機制。

民團指出，即使本案未釐清爭議重重，卻仍然通過環評初審會議，民間團體深表遺憾，要求環評委員於環評大會將本案退回專案小組重審，並針對草鴞保育對策及斷層地質問題，組成專家會議，重新提出具體可行草鴞保育及地質評估對策。