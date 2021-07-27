東京奧運台灣奪金熱門「舉重女神」郭婞淳於27日女子59公斤量級登場，抓舉部分由郭婞淳壓軸出場，開把設定100公斤，為A組9名選手中最重，第1次試舉輕鬆，直接衝上排名第1；第2次試舉103公斤成功，但經改判為失敗，第3次試舉103公斤突破奧運紀錄，成為新任奧運紀錄保持人。
此外，郭婞淳台東老家一家大小也全守在電視機前，看到郭婞淳出場，高喊「姊姊加油」。縣府大禮堂直播部分，則看到許多台東學子及縣長饒慶鈴等緊握雙手，盼她能有好成績。
東京奧運台灣奪金熱門「舉重女神」郭婞淳於27日女子59公斤量級登場，抓舉部分由郭婞淳壓軸出場，開把設定100公斤，為A組9名選手中最重，第1次試舉輕鬆，直接衝上排名第1；第2次試舉103公斤成功，但經改判為失敗，第3次試舉103公斤突破奧運紀錄，成為新任奧運紀錄保持人。
此外，郭婞淳台東老家一家大小也全守在電視機前，看到郭婞淳出場，高喊「姊姊加油」。縣府大禮堂直播部分，則看到許多台東學子及縣長饒慶鈴等緊握雙手，盼她能有好成績。
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