大陸澎湃新聞報導，東京奧運會射擊10米氣步槍混合團體決賽，中國組合楊倩／楊皓然在5-9落後的情況下逆轉勝，擊敗美國組合，為中國大陸代表團拿下第九面金牌。這是楊倩拿下本屆奧運的第二面金牌，之前楊皓然也收獲一面銅牌。

東奧中國大陸代表團27日一掃26日「零金牌」陰霾，上午，由龐偉／姜冉馨組合奪取了10米氣手槍團體冠軍；張家齊／陳芋汐女子跳水雙人十米台摘金。

與龐偉／姜冉馨同時進行的10米氣步槍混合團體賽，為中國隊奪取奧運會首金的楊倩和楊皓然組隊參賽，盛李豪則和張雨配對出戰。

此前男子10米氣步槍決賽中，盛李豪和楊皓然分別奪取了銀牌和銅牌。

混合團體比賽中，資格賽成績排名前8的隊伍進入半決賽；半決賽分為兩組，仍以環數排名，每組成績第一名參與金牌爭奪，第二名則參與銅牌爭奪。

楊倩／楊皓然組合第一階段就排名第一，兩人的成績是633.2環，領先波蘭組合2.4環排名第一；這個階段中另外一對中國組合盛李豪／張雨只打出了626.7環的成績排名第11，未能進入第二階段預選賽。

第二階段的比賽27日中午繼續進行，中國組合楊倩／楊皓然出的成績是419.7環，排名第一，這樣他們就進入了最後的金牌賽。

美國組合卡洛琳／盧卡斯以418環排在第二，將與中國組合展開決戰。

楊倩的啟蒙教練虞利華在接受《浙江日報》採訪時分析認為，因為資格賽只有30發，而且時間比較趕，對於資格賽裡兩個人的表現就有所要求，需要在比較短的時間裡做出調整，要更快進入狀態，而決賽只有3分鐘準備，等於一開始就需要發揮。

「不過射擊不像乒乓球那樣，如果是混雙比賽還需要另外配合練習，射擊的混合團體比賽還是各自打各自的，和平時打得差不多。但是需要保持兩個人的水準都很穩定，這也是個考驗。」