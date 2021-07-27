台中市「柔道陽光男」楊勇緯在東奧勇奪柔道銀牌，市長盧秀燕當晚就赴楊家道賀。綠營市議員卻抨擊「台中市績優運動選手培訓獎助金」竟是六都後段班；藍營市議員李中27日反駁說，盧秀燕上任時中市尚無長期獎勵辦法，是她在2019年首度增訂辦法，去年更加倍補助到4790萬元。

綠營市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達26日說，楊勇緯勇奪柔道銀牌後，市長當天就前往他家祝賀拍照；市府在鎂光燈與獎牌背後，「台中市績優運動選手培訓獎助金」卻是六都後段班。全運會個人金銀銅牌選手每月發放1萬2000、4000、2000元，加總比不上北桃高的金牌選手2萬以上，難以穩固選手長期辛苦訓練。

台中市議會藍營市議員李中反駁說，過往中市運動選手獲得佳績後，只有一筆體育獎金可以領，但盧市長上任後為照顧運動員，立即要求運動局制定績優運動選手培訓獎助金的辦法，第一年來不及編列預算，還動用市長預備金來支應，讓運動選手每個月都有另外一筆補助金。

李中表示，盧市長上任即便面對拮据財政窘境，她還是排除萬難訂定「台中市績優運動選手培訓獎助金」，並動用預備金，讓108年全國運動會、109年全國中等學校運動會，獲得金、銀、銅牌的選手，當年就可以每月領取獎助金，這是台中市的創舉。

李中以台中市田徑好手陳傑為例說，陳傑在108年全運會拿下400公尺跨欄金牌，寫下6連霸紀錄，他不僅可獲得30萬元金牌獎金、10萬元連霸獎金，還因有培訓獎助金辦法，每月可獲得1.2萬元培訓獎助金，兩年下來已領取28萬8000元，總計獲得68萬8000元的獎補助，比過往只能領獎金，多了不少日常資源的持續性援助。