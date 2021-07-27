捷克政府確定捐贈我國3萬劑新冠肺炎疫苗，我駐美代表處推出特別企劃：「台捷好食在」(Taiwan – Czech Cook ＆ Share!)「以廚會友」及「備餐」兩部影片，邀請捷克駐美大使Hynek Kmoníček與駐美代表蕭美琴以相近食材親自下廚，彼此分享及介紹台、捷兩國特色美食，這也是駐處與理念相近國家駐美大使館之首次合作，展現台捷全面民主合作夥伴堅定緊密之友好情誼。

「備餐」影片中雙方大使各自以鳳梨、牛肉及蛋等相近食材製作前菜、主菜、甜點，我方用心準備台式茶葉蛋、牛肉麵、鳳梨酥等國民美食；捷方則精心特製捷式雞蛋抹醬佐麵包、烤牛肉，並創造鳳梨口味之捷式甜蒸包子。「以廚會友」影片中，雙方大使熱情介紹及分享美食，互動間展現了兩國的友好緊密，捷克駐美K大使並將鳳梨口味之捷式甜蒸包子命名為「大使的台灣旺來包」(Ambassador’s Dumpling of Taiwan Pineapple)，象徵自由鳳梨帶來的無限創意，意義深遠。

駐美處表示，台灣與捷克相隔9千多公里，卻擁有相似的歷史記憶，兩國皆曾反抗威權，走過爭取民主自由的艱辛道路。台捷互動往來亦十分密切，近期也頻頻就我國疫情及疫苗取得表達關心，捷克政府此刻宣布將捐贈台灣3萬劑疫苗，展現對台灣的友誼及關懷，以及與我們一起攜手共同抗疫的決心，我國對此表達誠摯感謝。