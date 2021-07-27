身高159公分的資深藝人小亮哥（本名：王培芳）與林姿佑結婚超過20年，近日林姿佑上節目，自曝早年老公工作不順，朋友認為可能是業障和冤親債主造成，建議林姿佑可以考慮參加普渡，積福又能請走「債主」，林姿佑第一時間反應不過來，傻問：「你說我老公要普渡嬰靈嗎？」結果被一旁小亮哥狂瞪。

林姿佑最近上《命運好好玩》透露，她從小家中就有普渡的習俗，小時候最喜歡「七月半」，因為有很多糖果餅乾可以拿，長大嫁給小亮哥後，因為夫家是做生意的，只有早晚燒香，很少參加普渡，有幾年小亮哥投資事業特別不順，加上孩子年紀小，家中經濟拮据，引來朋友建議可以參加普渡消災解厄。

林姿佑與小亮哥結婚超過20年。（圖／中時資料照片）

林姿佑說，當時老公身邊雜音很多，一下建議投資這項、一下建議投資那項，但都沒有很好的結果，那陣子讓林姿佑很擔心，跟朋友聊了後，對方問：「你們是不是都沒在普你們身邊的冤親債主？」並進一步說是要到廟裡普渡，林姿佑則愣住，回應：「是要普老公身邊的嬰靈嗎？」下秒小亮哥聽到就狂瞪她，林姿佑又說：「不然會去哪裡生出冤親債主？」

見此，林姿佑喊冤說，當下她細想自己不可能有，當然第一時間便是懷疑丈夫會不會外面有？小亮哥此時暴怒回：「妳幹嘛亂說？」朋友便跳出來緩頰，委婉解釋：「我看你們是有一些會來要啦」，夫妻倆之後答應了朋友的提議。結果普渡後，林姿佑竟意外夢到地藏王菩薩，對方只提示：「2個月」，神奇的是這兩個月內果然邀小亮哥投資的聲音變少，還接到廣播工作，一做就是20年。

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