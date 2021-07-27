中央近期已開放第4輪疫苗預約接種，今日上午至29日開放預約登記，不過卻有民眾發現新北市8月1日至4日未開放預約施打。新北市副市長劉和然今表示，截至31日轄內疫苗僅剩1、2萬時，會等待中央下月4日配送的7.45萬劑疫苗，並安排在下月5、6日施打，因此正在等待中央疫苗配送，才沒有開放下月1至4日施打。

劉和然說，這次疫苗配送較特別，現在正在打第3輪，打完以後會結算AZ疫苗還剩多少，再加上之前剩餘的AZ疫苗，將數據統合好。中央這次已經把疫苗算得很清楚，希望將疫苗用在刀口上，所以配發量非常精細，「精細到令我們有點擔心」，28日中央會再配送4萬劑，今天到的58萬劑AZ疫苗經過處理後，將在8月4日再配送7.45萬劑。

劉和然指出，到了31日，目前所有AZ疫苗會打到快結束，目前正在等待8月4日配發的疫苗，而他也表示，這次第四輪中央說有144萬人符合標準施打，經過精算看到有27.9萬在新北，可是屆時會有多少人來預約還不清楚，目前開出的量是中央開出來的，僅有18至20萬劑，還要看最後總剩餘量安排，因此若到29日預約截止時，有符合標準未預約到的族群也會持續向中央反映，安排在下一階段施打。

針對莫德納疫苗剩餘量，新北市衛生局長陳潤秋說，新北莫德納疫苗剩餘量很少，29日到期的昨日已歸零，下月2日到期的剩下2瓶，總計28劑明天就打完，剩下的剩餘量都已經預約，不會有過期問題。