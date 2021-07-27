圓展(3669)今召開法人說明會，報告今年上半年營運狀況及未來展望。總經理許起裕表示，疫情影響全球生活型態，圓展教育科技及視訊會議解決方案，協助人們維持生活正常運作，減少接觸感染，遠距商機的趨勢不變。圓展重視研發，有3成員工為研發人員，研發項目主要和鏡頭相關，目前圓展專利數299項，預計全年將輕易突破300項。

圓展上半年自結營收20.22億元，年成長82%，符合公司內部目標。受惠於產品組合優化、新產品線遠距教學攝影機出貨增加及營運效能提昇，減輕缺料漲價和運費增加對獲利之影響。第一季營收達10億元，毛利率提升至55%，營業毛利達5.47億元，營業淨利約2.44億元，稅後淨利2.03億元，EPS2.19元；第二季營運成果則尚待會計師查核。

今年下半年營運重點，許起裕看好宅經濟及混合工作/教學型態的需求，加速推出具競爭力的新產品暨服務。深耕影音、光學、AI等核心技術，並發展不同的應用巿場。爭取平台的策略合作夥伴，形成強韌的產業生態鏈。持續數位轉型工程、工廠自動化及加強供應商管理，改善營運效能。目前圓展在日本、越南、荷蘭和美國設有子公司。