LED廠華興（6164）應主管機關要求，公布6月自結損益，單月獲利400萬元，年增180％，6月每股盈餘0.04元，一個月就賺贏今年首季，並順利轉虧為盈。

華爾街看好超微上季EPS增加近3倍
《鋼鐵股》彰源Q2獲利翻倍 H1每股賺1.44元
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