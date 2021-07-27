華興6月EPS達0.04元 年增180％ 16:012021/07/27 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 LED廠華興（6164）應主管機關要求，公布6月自結損益，單月獲利400萬元，年增180％，6月每股盈餘0.04元，一個月就賺贏今年首季，並順利轉虧為盈。 華爾街看好超微上季EPS增加近3倍 《鋼鐵股》彰源Q2獲利翻倍 H1每股賺1.44元 #華興 #EPS #LED #應主管機關要求 #自結損益 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華爾街預期星巴克上季營收近乎倍增 09:132021/07/27 財經 戰略新板首檔為東研信超 前5月EPS為2.24元 16:402021/07/27 財經 《半導體》景碩Q2獲利衝近5年半高 H1每股賺2.47元 07:452021/07/27 財經 《電腦設備》華碩擬配息26元 殖利率高達7.3％ 08:362021/07/27 財經 三商壽上半年獲利27.5億元 募資10.79億到位 16:202021/07/27 財經 《台北股市》高當沖比個股納注意交易警示機制 8月27日上路 07:452021/07/27 財經 《半導體》力成Q2獲利飆新高 H1每股賺5.09元 15:582021/07/27 財經 財報優於預期 法人：明年賺五個股本 04:102021/07/27 財經要聞 《鋼鐵股》春雨H2樂觀 訂單看到明年Q1 14:332021/07/27 財經 國巨上半年 獲利翻一倍 04:102021/07/27 財經要聞 中租上半年純益 突破百億 04:102021/07/27 金融．稅務 財經熱門新聞 洪災釀「斷鏈」航運噩夢再起？專家驚曝恐怖影響 - 財經 港股2天蒸發2千點 女股神急逃命 外資警告這產業恐無法投資 - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路 - 財經要聞 - 工商時報 英特爾出招真的該怕？ 華爾街憂慮AMD這數據 直指台積電恐拖累 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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