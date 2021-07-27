後疫情時代到來，圓展（3669）樂看未來三年，不論是簡報教育事業及智慧產業事業都還有很大的發展空間，圓展總經理許起裕27日在法說會中表示，遠距的需求不會改變，只是形態改變而已，未來仍會持續增加遠距教學以及視訊會議設備的相關投資。

除了這二個事業部之外，圓展也兵分多路，朝OEM/ODM、其他新事業、國際化投資作佈局，其中OEM/ODM團隊已於今年第一季設立，許起裕表示，目前OEM/ODM的營收佔比不到十％，但隨著客戶數的增加，下半年會看到些成果，內部目標則期望在未來三年可以將營收貢獻拉高至二至三成。

除此之外，許起裕也表示，圓展一直在關注其他機會中，比如與自身營運比較相關的人工智慧、醫療產業，音訊、無線等的投資，還為此設置了二個實驗團隊，目前正在就市場做研究中。

另在國際化投資部分，圓展也表態今年會持續加碼投資，目標則鎖定歐美日市場，許起裕表示，近一、二年圓展特別在歐洲增加了區域業務，去年也在既有東京辦公室之外，新設了大阪辦公室，另著眼於東南亞市場成長快速，大力在亞洲招兵買馬，也特地前往越南設置了辦公室。