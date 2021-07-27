離岸人民幣兌美元27日午後迅速走貶，一度貶破6.52關口至6.5224，為4月19日以來首次貶破6.52，日內貶值近400點。

離岸人民幣現報6.5138，在岸人民幣報6.5093。在岸人民幣方面則在午後一度貶破6.51，同樣是4月以來的低點。