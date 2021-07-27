離岸人民幣創4月以來低點 一度貶破6.52關口 16:012021/07/27 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 離岸人民幣兌美元27日午後迅速走貶，一度貶破6.52關口至6.5224，為4月19日以來首次貶破6.52，日內貶值近400點。 離岸人民幣現報6.5138，在岸人民幣報6.5093。在岸人民幣方面則在午後一度貶破6.51，同樣是4月以來的低點。 陸股V型反彈 半導體熱中芯國際一度漲停 台中購物節8月將開跑 第一大獎樂當豪宅主人 #貶破 #離岸人民幣 #關口 #午後 #在岸人民幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 半導體高雄隊添精兵 華爾卡新廠10月投產 16:392021/07/27 寶島 大陸規模以上工業好會賺 上半年獲利年增67％ 13:392021/07/27 兩岸 低調捐逾1300萬助河南 周杰倫也不忘台灣疫情善舉曝光 14:362021/07/27 娛樂 陸房市規則巨變 多城邁入政府定價二手房時代 12:312021/07/27 兩岸 基本面及資金面齊吹暖風 有助A股動能延續 13:132021/07/27 財經 港股大崩盤 恒指連日暴跌1100點 16:402021/07/27 財經 《商情》獲利了結 紐約棉花終止連4漲 10:012021/07/27 財經 海康威視H1淨利 飆增四成 04:102021/07/27 全球財經 《韓股》Q2經濟成長給力 KOSPI走高 11:092021/07/27 財經 5寶媽外送到一半發現刮中700萬！她下秒做驚人決定 10:232021/07/27 搜奇 小米汽車有譜 傳安徽合肥積極引入 16:192021/07/27 財經 財經熱門新聞 洪災釀「斷鏈」航運噩夢再起？專家驚曝恐怖影響 - 財經 港股2天蒸發2千點 女股神急逃命 外資警告這產業恐無法投資 - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路 - 財經要聞 - 工商時報 英特爾出招真的該怕？ 華爾街憂慮AMD這數據 直指台積電恐拖累 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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