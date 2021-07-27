鄭文燦尊重議員表達意見的自由。(蔡依珍攝)

桃園市議會27日舉行臨時會，國民黨團提出動議，建請市長鄭文燦苦民所苦，普發市民每人現金5000元，獲得無黨肯定，但民進黨表達反對立場，認為桃園已經舉債400億，普發不負責任，應針對生活陷入困境的民眾直接發1萬，經大會表決，以22比3通過提案。

桃園市長鄭文燦未正面回應，僅表示地方議會在臨時動議的時候，會有很多的議員提出各種對於政策、建設、地方、甚至中央的各種建議案，這是地方議會的常態，基本上都尊重議員表達意見的自由。

「期盼鄭文燦苦民所苦！」，桃園市國民黨團執行長徐玉樹表示，國內新冠肺炎疫情從5月急遽升溫，實施三級警戒超過2個月，對國內各行各業產生重大影響，造成民眾失業、被迫放無薪假，許多商家被迫關門，經濟各方面陷入困境，尤其政府紓困對象並未包括今年5到7月未加入勞保的民眾，幾乎生活不下去，建請市府減少辦活動，普發市民現金5000元，以活動結餘款及明年活動補助款來支應，達到紓困及振興經濟的效果。

無黨總召李家興也聲援舉雙手贊成，他認為，全桃園市民普發5000元，概算約需110多億元，「希望財政局長歐美鐶不要一口回絕！」市府應尋找相關財源，讓市民有感。

民進黨議員蔡永芳持反對意見，直指軍公教領的都是公帑，沒減少任何一塊錢，但像自己因為會勘活動減少，工作量減半，認為普發現金不負責任，尤其桃園目前已負債400多億元，市政府財政恐無法負荷，更對是否能振興經濟存疑，「亂花錢」對桃園市的財政會有很大的影響，強調應針對生活陷入困境的民眾加強紓困。

李光達舉議長邱奕勝開議時的提醒「莫忘世上苦人多」，直指上市櫃公司員工也沒有受到衝擊，不同意齊頭式平等發現金，主張3個月以來，受到疫情衝擊、生活困難的民眾發放1萬元。

朝野議員意見不一，擔任主席的議長邱奕勝裁示逕行表決，在場35名議員22人贊成普發現金5000元動議，3人贊成有條件發放5000元，貧困鄉親發1萬元僅1人贊成，最後大會通過國民黨團普發5000元的動議。

桃園市議會秘書長孫惠生指出，議會通過的自治條例跟預算案有約束力，若市府認為窒礙難行，依地方制度法第39條就窒礙難行部分敘明理由送議會覆議，但一般提案多是建議案，市府相關局處可函覆提案人知悉結果即可。