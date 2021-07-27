27日上午才以4比1擊敗瑞典卡爾柏格闖進東京奧運桌球男單16強的台灣好手林昀儒，隨即下午在16強戰遭遇巴西日裔選手古斯塔夫坪井(Gustavo Tsuboi)，林昀儒最後以4比2贏球闖進男單8強，單日進帳2勝，接下來8強可能碰上地主日本好手張本智和。

林昀儒一開賽就取得5比2領先，利用左右開弓的進攻優勢，也展現強烈企圖心，最後強勁回擊球，輕鬆以11比5拿下第1局；接下來第2局前半場雙方6比6打平，林昀儒卻連拿3分搶得領先優勢，接著就以11比7拿下次局2比0領先。

面對坪井越來越刁鑽的球路，林昀儒沉穩應對，第3局馬上又以5比2領先，也讓坪井趕緊喊出暫停，卻擋不了林昀儒連拿6分，以11比2搶下第3局，提前以3比0宣告聽牌，看來距離男單8強越來越近，不過坪井接下來卻展現韌性。

因為坪井馬上展開反撲，第4局坪井一度7比5領先，可是林昀儒暫停過後馬上追成7比7平手，但坪井仍以11比9拿下第4局；來到第5局，林昀儒率先突破7比7僵局，卻在9比8領先喊出暫停恢復，卻讓坪井又以11比9搶下這局。

來到第6局，坪井一開始就取得5比1領先，且搶到10比8的兩個局點，幸好林昀儒連下兩分追平，更反以11比10拿到賽點，坪井也馬上追平，幸好接下來林昀儒連下兩分贏球。