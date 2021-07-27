台灣民意基金會公布最新民調，調查台灣民眾對6都市長防疫政策表現度排行，以新北市長侯友宜獲50.3％支持度居冠，台北市長柯文哲30.4％居次。柯文哲27日對此回應，民調跟股票一樣看看就好，今天最焦慮的是解封了，全世界沒有先例可以參考，現在等於是摸著石頭過河。

台灣民意基金會最新民調，民眾認為6都市長哪一位防疫政策做得比較好，最多複選3位，結果侯友宜拿下50.3％第一，柯文哲30.4％居次，接著是高雄市長陳其邁29.4％、台中市長盧秀燕25.3％、桃園市長鄭文燦12.3％，最後是台南市長黃偉哲9.4％。

柯文哲今天下午主持防疫記者會，面對民調看法，他唉了一聲表示，民調跟股票一樣，看看就好。

接著柯文哲話鋒一轉指出，今天最焦慮的是現在開始解封了，雖然不像荷蘭或日本採取一下子解封，但到底慢慢解封要控制到什麼程度才安全，全世界沒有先例可以看，現在等於是摸著石頭過河。

柯文哲說，民調看看就好放在旁邊，比較危險的這段時間先度過去再講，這問題以後再回答。