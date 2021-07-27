菲律賓舉重女將狄亞茲(Hidilyn Diaz)的人生因為這面金牌徹底改變，她在2019年被捲入密謀政變的疑雲，當時傳言她加入策畫推翻總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)，差點讓她身敗名裂，為此過著擔驚受怕的日子。如今狄亞茲勇奪菲律賓史上某面奧運金牌，頓時成為菲律賓全民的英雄，可以看見她在頒獎台上情緒十分激動。

今年30歲的狄亞茲有軍人背景，曾是菲律賓空軍士官，2019年她發現自己的名字出現在密謀者名單上，原本只是一笑置之，後來又哭著說：「我以為那只是開玩笑，但我後來愈想愈害怕，當然我沒有參與事件，我仍因此擔心全家人的安危。」一些極端愛國者威脅要她的命。

「我渴求同胞的支持，我不只是為自己而舉，是為了每個國民的尊嚴。」狄亞茲原本專心訓練，希望在2020年為國爭光，沒想到疫情爆發讓奧運差點取消，又多煎熬了一年。最後在7月26日的東京，她爆冷戰勝了中國大陸的世界冠軍廖秋雲（銀牌）。

菲國前總統發言人帕內洛(Salvador Panelo)，就是當初指控狄亞茲加入密謀的人，現他公開感謝狄亞茲的貢獻，也等於正式洗刷她的冤屈：「她使我們菲律賓人驕傲，她讓所有國手明白奧運摘金不再是癡想，恭喜你狄亞茲！」