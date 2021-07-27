在本土防疫衝擊下，不得內用讓許多餐飲歇業，但在民眾自煮機率增加，以及天氣炎熱、豬隻上市體重不足下，供應面臨缺口，價格也持續偏高，農委會召開例行的毛豬供銷業務及調配會議，農委會推估，中元節前一周將供應15萬頭，應該可以滿足需求，加上8月可供應頭數增加，供應缺口可望舒緩。

根據中央畜產會官網最新統計，26日毛豬每公斤批發價為85.76元，交易頭數2萬2232頭，不少民眾反映，近期無論是在傳統市場或是大賣場購買的豬肉都明顯變貴，但還是咬牙買下去。

農委會畜牧畜牧處長江文全表示，現階段每公斤85.76元比去年同期78至80元的區間來得高，需求量增加是因為防疫政策下許多餐飲業暫停營業，家戶自煮率增加，豬肉需求也相對提高，但在供給面上，天氣炎熱豬隻長得慢，上市體重不足，導致供應量相對減少，價格也持續偏高。

江文全指出，預估7月底前可供應54萬7000多頭，109年同期可供應57萬2000多頭，較去年同期少了許多，不過109年8月份每日供應頭數為2萬1343頭，根據毛豬供銷調配會議的討論結果，預估今年8月份每天可供應2萬3150頭，比去年同期多2000頭，中元節前一周也可供應15萬頭左右，應當可滿足節日需求。

此外，今(27)日疫情警戒將至二級，降級後許多民眾回歸外食，是否對豬肉價格產生影響？江文全說，民眾自煮會變少，許多餐廳使用的肉品也不全然一定是國產豬肉，可以說肉源很多，這也是影響國內豬肉需求的因素。至於是否透過休市來有效調節產銷，這方面各界意見分歧，會視產銷狀況來處理，否則應該無須休市。

不過，居高不下的肉價已超過產銷監控穩定綠燈區的每公斤65至80元區間，是否有方法調降？江文全說，目前並不會刻意調降，待8月份豬源滿足後價格就會下降。

平時自煮的洪太太表示，其實也不一定非吃豬肉不可，如果豬價變貴，退而其次選購其他肉品，例如比較便宜的進口豬肉也可以，不過中元節家裡還是習慣到傳統市場買溫體豬，很多家庭想必也是，還是希望價格能調降。