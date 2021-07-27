「高雄旅遊人潮警示燈號系統」測試版已上線，提供民眾出遊參考。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

國內防疫警戒27日起降為二級，高市觀光局與電信業者合作，以大數據科技掌握景區人流，透過簡單燈號呈現即時人流情形，避免爆炸性出遊；目前測試版已上線，針對愛河、駁二等7大開放式熱門景點開放查詢，提供民眾出遊時參考，若顯示紅燈則建議勿前往。

高市觀光局評估降級之後，許多主要開放式景點，如愛河、月世界、駁二、旗津、蓮池潭、金獅湖、觀音山等人潮將逐漸回流。為兼顧防疫措施，採用通訊及AI技術進行人流分析，與遠傳電信合作開發「高雄旅遊人潮警示燈號系統」測試版，以掌握開放式景點現場人流狀況，依防疫規定適時勸離及管制。

觀光局與遠傳電信合作運用「去識別化之電信大數據技術」，民眾可在出遊前用電腦或手機等電子設備上高雄旅遊網「高雄旅遊人潮警示燈號系統」查詢景點人流訊息。

「綠燈」表示目前景區人潮尚可，可安排前往；「黃燈」為景區容留人數略多，已達警示狀況，請民眾評估調整行程或稍後再前往；「紅燈」則為景區容留人數即將過量，現場進行管制，請民眾勿再前往。

觀光局表示，目前仍在測試階段，後續將依使用狀況滾動式修正系統，建議民眾出遊前可先上高市府交通局網站查詢即時交通資訊，了解各路段車流情形，以避免塞車及景點過度擁擠，以掌握更完整資訊。

此外，該系統也整合景區天氣概況（氣溫、UV紫外線、降雨指數、空氣品質等）、周邊交通包括停車場、Ubike、公車站、捷運站等即時資訊。