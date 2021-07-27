捷克26日宣布將捐贈3萬劑疫苗給台灣，成為立陶宛和斯洛伐克後，第3個贈送疫苗給台灣的中東歐國家，而捷克首都布拉格與台北市去年締結為姊妹市，對此，台北市長柯文哲表示，去年我們有送他們口罩，今年送我們疫苗，表示關係良好，另外，疫苗預約平台重新開放意願登記可選高端疫苗，柯文哲說，高端疫苗對出國的人影響較大，有效與否我不知道，但未來疫苗護照會是個問題。

柯文哲指出，布拉格市長賀吉普跟台灣特別友好，2019年參加智慧城市展，隨著捷克國會參訪團來台，這次台北辦線上智慧城市展也有來參加，柯文哲透露，昨天有跟布拉格市長視訊，因為台北有寫一本白皮書，如果有英文版可以給他們研究看看，看台北後疫情時代的轉型計畫。

柯文哲提到，最後還有穿山甲的部分，也一起討論如何幫忙蓋穿山甲館，這次疫苗捐贈，他應該也有幫忙講，而去年我們有送捷克口罩，他們送我們疫苗，有來往表示關係良好。

至於提到高端疫苗，柯文哲表示，不知道怎麼講，高端疫苗對於要出國的人影響比較大，有效沒效我不知道，比較麻煩是疫苗護照會出問題，疫苗要取得國際認證不容易、很困難，沒有出國需求沒問題，但有出國需求會有問題，台灣如果要送給外國也很好、沒有不好。