財政部雲端發票專屬獎鬧雙胞 全家超商再多1位百萬幸運兒 16:202021/07/27 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部雲端發票專屬獎鬧雙胞，全家超商再多1位百萬幸運兒。（示意圖／全家提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部針對無實體電子發票專屬獎項，因為將測試的驗證號碼誤傳，所以財政部共計上傳2批雲端發票專屬獎，增加超過百萬組中獎機會。 全家超商表示，這次共開出5組，於佳里延平店、桃園北埔店、工業一店、八德貴族店及麟洛麟趾店購買Lets café 飲品、FMC商品、鮮食及飲品，相較於26日所公布的百萬雲端專屬獎再多1位幸運兒，其中有2筆花費不到百元中獎。 馳加愛爸爸加碼慶88 領先業界導入inline預約功能 史上頭一遭！統一發票雲端發票烏龍公告2次獎項 財政部：都給獎 #財政部 #再多 #雲端發票專屬獎 #全家超商 #百萬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搶東奧財 中華電行銷總動員 04:102021/07/26 財經要聞 史上首次誤傳開獎號碼 財政部估將多發3.7億獎金 00:012021/07/27 財經 雲端發票專屬獎烏龍案 財政部印刷廠長請辭獲准 15:302021/07/27 財經 企業雲端 亞馬遜、微軟讓位 04:102021/07/27 全球財經 連傳捷報 射箭男團摘銀 桌球混雙奪銅 三箭客東奧創佳績 林昀儒鄭怡靜4：0痛宰法國 04:102021/07/27 焦點要聞 對東協出口 台十年成長兩成、陸翻倍 04:102021/07/27 財經要聞 「小時達」助陣PXGo!全聯線上購突破百萬會員 再推5大優惠 11:352021/07/27 科技 楊肅浩搶當歌王學生比他嗨 04:102021/07/26 娛樂新聞 雲端發票開獎鬧雙包 通通都給獎 5、6月中獎機會多出逾百萬個 04:102021/07/27 焦點要聞 Netflix八月片單來了 4億票房夯片《當男人戀愛時》領軍 14:392021/07/27 科技 男對發票欣喜PO文「中了200萬」 一票網友全罵翻 09:292021/07/26 生活 財經熱門新聞 洪災釀「斷鏈」航運噩夢再起？專家驚曝恐怖影響 - 財經 航海王翻船 長榮單日違約交割4615萬 有人連3500元都付不出 - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路 - 財經要聞 - 工商時報 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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