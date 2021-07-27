財政部針對無實體電子發票專屬獎項，因為將測試的驗證號碼誤傳，所以財政部共計上傳2批雲端發票專屬獎，增加超過百萬組中獎機會。

全家超商表示，這次共開出5組，於佳里延平店、桃園北埔店、工業一店、八德貴族店及麟洛麟趾店購買Lets café 飲品、FMC商品、鮮食及飲品，相較於26日所公布的百萬雲端專屬獎再多1位幸運兒，其中有2筆花費不到百元中獎。