繼投資專精蛋白質與抗體藥物研發的聯生藥、聯亞藥後，台塑生醫27日宣布參與台灣關節注射液及人工代用骨等醫材領導大廠和康生技的私募案；透過斥資2.5億元，認購和康生技7534千股，持股比9.78％，達成雙方策略結盟新局。

台塑生醫指出，本次透過參與和康生技私募案，一則掌握高階醫材發展契機，使生技版圖更加完整，亦可藉以和甫於7月初取得和康生技經營權的大江生醫策略結盟，一起推動台灣生技大聯盟，加速國際化佈局。

台塑生醫強調，除大江生醫、和康生技外，還會透過與策略性夥伴合作，選定具有差異化與國際化發展布局潛力的標的來進行投資，藉以加速跨入不同生技領域的發展。後續還會有其他生技、新能源等新投資項目，力拼營運利基能量再升級。

為此，配合多元發展需要，台塑生醫開始啟動投資組合調整，藉由申讓投資多年的相關公司股權，籌措所需資金；將再申讓聯亞藥股票1000千股，以投入其他的發展項目。

台塑生醫成立18年來，發展範圍涵蓋生活、生物、生化、醫療、醫材、醫藥等六大領域，結合長庚醫學團隊，開發各類生技領域關鍵技術，目前為台灣各類清潔劑、保健食品、美容保養品與檢驗試劑的領導廠商。近年來亦積極布局生技與新能源領域，不斷地擴大運營規模與範圍。

為能進一步擴大生技領域發展版圖，台塑生醫參與台灣關節注射液及人工代用骨等醫材領導大廠和康生技的私募案。

台塑生醫王瑞瑜董事長指出，和康生技是台灣最具國際競爭力的醫材廠商之一，掌握各類醫療等級膠原蛋白、玻尿酸的關鍵技術，多達50張的各國上市許可證，搭配大江生醫全球化的發展能力，將可產生巨大的綜和效益，透過此次合作，我們將會一起努力，讓台灣的生技實力再次站上國際的舞台。