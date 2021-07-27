為掌握高階醫材發展契機，及加速進行生技領域國際化布局，台塑生醫今日正式參與和康生(1783)私募案，並藉此和7月初取得和康生技經營權的大江(8436)策略結盟，提升生技產業國際競爭力。

和康生技是台灣關節注射液及人工代用骨等醫材領導大廠，台塑生醫王瑞瑜董事長表示，和康生掌握各類醫療等級膠原蛋白、玻尿酸的關鍵技術，多達50張的各國上市許可證，搭配大江生醫全球化的發展能力，將可產生巨大的綜和效益，透過此次合作，我們將會一起努力，讓台灣的生技實力再次站上國際的舞台。

近期配合多元發展需要，台塑生醫開始啟動投資組合調整，藉由申讓投資多年的相關公司股權，籌措所需資金；基於後續轉投資資金需求，台塑生醫將再申讓聯亞藥股票1000千股，以投入其他的發展項目。

台塑生醫成立18年來，發展範圍涵蓋生活、生物、生化、醫療、醫材、醫藥等六大領域，目前為台灣各類清潔劑、保健食品、美容保養品與檢驗試劑的領導廠商，近年來亦積極布局生技與新能源領域，不斷地擴大運營規模與範圍。假以時日，生技產業將有機會繼石化、鋼鐵、電子、醫療等項目，成為台塑企業跨入下一個世代發展、最具國際競爭力的項目。