封測廠超豐(2441)今（27）日召開法說，展望2021年下半年，總經理甯鑑超指出整體市場仍是需求大於供給，公司基於訂單需求持續擴產，看好下半年市場需求及營運成長，原材料短缺及交期不可預測狀況則為主要挑戰。

甯鑑超指出，上半年營運顯著成長，主因5G、AI、IoT、筆電、醫療等相關產品需求增加，及美中貿易戰加速供應鏈轉移有利台灣半導體產業。加上疫情加速數位轉型，帶動遠距工作、居家學習等電子產品需求，且造成供應鏈出現短缺、斷鏈狀況，庫存增加已成產業常態。

超豐財務長暨發言人陳笙表示，上半年整體稼動率96％，其中首季為工作天數較少，第二季則受5月跳電2次及6月移工群聚染疫影響。上半年資本支出主要為設備投資15億元、新建廠房土建及機電共5.8億元，及5.6億元購買頭份2塊地，將用於宿舍及未來擴產用。

展望後市，甯鑑超表示，無論是超豐既有客戶或新客戶，對新產品的開發及導入需求均相當強勁，配合手機市場回溫及新機發表，應可帶動相關產品業績成長。而公司基於訂單需求持續擴產，認為下半年整體市場仍是需求大於供給，持續看好下半年需求及營運成長。

甯鑑超認為，面對貿易紛爭帶動的供應鏈及客戶轉移，超豐產品的多樣化及齊全性，吸引更多國際性客戶轉單，上半年公司接單出貨比（B/B Ratio）為1.08、呈現需求大於供給狀態，預期下半年亦將大於1，因此仍持續擴充產能因應。

不過，甯鑑超指出，包括原材料短缺及交期不可預測狀況，為下半年營運主要挑戰。他表示，目前超豐的設備交期約6～10個月，原材料交期約3～10個月，但前者狀況較可預測，後者則因種類多、變化大，因此較具挑戰。

新廠建置方面，甯鑑超表示，頭份二廠1月興建、預計明年6月前完工，總面積約1萬坪，可放置800台打線機設備，預估可貢獻月營收4億元。竹南晶圓測試二廠4月興建、預計明年6月完工，總面積約3千坪，可容納230台測試機，預計可貢獻月營收5千萬元。

由於原材料及成本上漲，超豐首季首度小幅調漲報價因應，為20年來首見。董事長暨執行長謝永達表示，此舉為不堪成本上漲壓力而不得已調漲，公司基於與客戶維持長久關係，為避免客戶因漲價遭傷害，決定今年將不會二度漲價。