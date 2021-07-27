由於市場對肥皂和感冒藥的需求減緩，消費者產品製造商利潔時(Reckitt Benckiser)第二季銷售金額未能符合分析師預期。

在不包括中國的嬰兒營養品業務下，利潔時在截至6月底的三個月中，其本業銷售金額增加2.2%，成長率低於此前分析師的2.3%預期。

去年的疫情讓利潔時的銷售金額達到創紀錄的水準，但有跡象顯示，隨著疫苗接種進度的加快，以及已開發國家逐漸解除居家令，這種情況正在改變。

利潔時表示，包括Finish、Airwick、Harpic和Veet在內的品牌產品正在成長，但增速已經低於去年水準。另外隨著市場回歸正常，Durex、nish和Nurofen品牌產品的銷售回復成長。

該公司包括消毒劑和洗碗精等清潔業務第二季本業銷售成長7.8%；而健康業務則下跌5.6%。

今年上半調整後每股獲利為1.426英鎊，低於1.444英鎊的平均預估。

利潔時在今年初將公司名稱從Reckitt改為Reckitt Benckiser，公司將全年銷售金額預測維持在持平於2%或高於2%。