大陸股市北上資金持續挹注，觀察包括深股通、滬股通的北上資金概況，今年以來淨流入2415.28億人民幣。進一步觀察從2020年10月至今已連續10個月呈現淨流入，總計共流入3567.2億人民幣。投信法人表示，北上資金的持續挹注，加上大陸7月中宣布全面降準將挹注市場流動性，資金的充沛將對帶來利多，有機會帶動陸股後市上漲契機，建議投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局大中華基金，把握投資契機。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷強調，北上資金的持續挹注，說明了A股的低估值和成長性具有較好的投資吸引力，外資長期淨流入A股的趨勢始終未變。此外，中國人民銀行宣布自7月15日起「全面調降」金融機構存款準備率0.5％，是自去年1月1日以來，再次「全面降準」，預計釋出逾1兆人民幣，除了應對未來MLF集中到期、繳稅流動性壓力及可望降低融資成本、支持中小微企業外，更可挹注大陸整體貨幣供給。保持貨幣政策穩定性、增加有效性，這顯示著貨幣政策「穩健」的基調沒有改變。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎指出，整體來看，大陸經濟仍維持穩健的復甦趨勢。溫和的經濟復甦力度，使市場對貨幣緊縮的預期有所舒緩，刺激陸股反彈。大陸6月製造業PMI指數繼續保持在擴張階段，但海外訂單動能有所下降，可能與替代效應減弱或供應鏈短期波動有關。原物料價格上漲過於迅速，大陸政府推出政策干預，暫緩通膨的上升壓力。後續仍需要觀察供需的格局與全球資金狀況。偏鬆的資金環境有利股市成長板塊的表現。看好疫苗施打後帶來生活型態恢復，以及原物料價格上漲的機會。成長確定性高的科技和消費仍是長期看好的行業。