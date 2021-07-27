兩桌相隔1.5公尺，桌上只要以一面隔板、隔開面對面的顧客即可，左右可省略。（取自高雄一百Youtube頻道／袁庭堯高雄傳真）

靠牆桌只需要隔開客人左右，六人長桌適當區隔，最多能坐4人。（取自高雄一百Youtube頻道／袁庭堯高雄傳真）

因應微解封，高市府規定餐飲業內用區需設置ㄇ字型隔板，引發業者抱怨高花費、不切實際。市長陳其邁在27日防疫記者會上，透過手繪圖教餐飲業者「解套」。但小吃業者表示，硬體條件真的難以配合，寧可繼續外帶苦撐。

對於餐飲業設置ㄇ字型隔板的規定，陳其邁表示，大型圓桌，可在圓心設置米字型隔版。很多商家已經有2側的隔板，只要再補足前面一面隔板即可。若兩桌距離有1.5公尺，桌上只要以一面隔板、隔開面對面的顧客即可，左右可省略。

靠牆桌部分，只需要隔開客人左右。六人長桌透過適當的區隔，最多就能坐4人。鐵板燒師傅只要有戴口罩及面罩，與顧客之間就不用隔板，但左右側仍需要。

據了解，高雄餐飲熱區、光華夜市商家幾乎全數放棄配合設置隔板、開放內用的微解封政策。商家表示，光華路店面狹窄，原本內用桌數若要配合1.5公尺的規定設置根本所剩無幾，商家還要承擔民眾確診、閉店清消的壓力。當地商家寧可繼續靠外帶苦撐，不排除等到完全解封才開放內用。

一名不願具名的連鎖餐飲業者表示，合菜、米字型得隔板設計相當不切實際，相信「一家人」的消費者不太可能會使用。市府不如以「加大距離、限制空間容納人數」作為主要規範，才能幫助餐飲業者盡快回到正常軌道。

陳其邁強調，防疫新生活勢必會有適應期，市府會站在輔導的角度，讓生活、經濟的恢復同步展開。