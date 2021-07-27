我國奧運奪牌給重賞，金牌可獲2000萬元、銀牌700萬元、銅牌獲得500萬元，金牌獎金高居全球第3。且奧運奪牌者還可選擇「月領」定額獎金，律師林智群分析，若以金牌為例，月領只要13年4個月等於2000萬元，運動選手普遍年輕，月領cp值高，等於20幾歲開始拿終身俸。

依據我國《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，奧運金牌可拿2000萬元、銀牌700萬元、銅牌500萬元獎金，且奧運前三名者，得選擇依下列金額按月領取：第一名12.5萬、第二名3.8萬、第三名2.4萬。

律師林智群在臉書發文指出：「金牌一年150萬，領13年4個月等於2000萬元，銀牌一年45.6萬，領15年5個月就超過700萬，銅牌一年28.8萬，領17年5個月就超過500萬，後面都是多的。」，且「運動員年紀大多不超過30歲來看，20幾歲拿到終身俸，cp值比較高。」。

最後林智群還打趣表示「不過如果你是股神的話，先拿到2000萬元all in也許賺比較多哈哈哈。」。

另有網友在PTT發文感慨，金牌終身月領12.5萬、銀牌月領3.8萬，「差一點點差真多」，其他鄉民紛紛回應：「3.8萬等於公務員樓地板了」、「月領3.8萬然後在大學當老師」、「3.8萬是多的 自然還有很多就業機會」、「被動收入3.8萬 好好理財規劃 也是財富自由了」、「能拿到奧運的獎牌，這些錢算什麼，後面的代言，教練，都比這個多啦」。